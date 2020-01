Fã de Hitler de 17 anos apanhado a planear ataques terroristas

Um jovem de 17 anos foi condenado a quase sete anos de prisão após ter sido apanhado a planear ataques terroristas em Durham, no Reino Unido.Foi em março de 2019 que as autoridades encontraram anotações deste adolescente com os sítios onde pretendia atacar, bem como uma lista das armas e explosivos que precisaria para cumprir a missão. Os documentos foram todos apreendidos tal como o histórico das pesquisas feitas pelo jovem no seu telemóvel e computador.Nas folhas encontradas pelas autoridades o jovem destacava escolas, sinagogas, bares e esquadras como potenciais locais para a concretização dos ataques.O advogado do adolescente argumentou o caso em tribunal esta terça-feira e pediu que fosse avaliado com base no autismo de que este rapaz sofre, bem como o facto de os pais nunca terem intervido adequadamente a nível terapêutico no distúrbio do filho por não o quererem rotular.No decorrer do julgamento, que durou seis semanas, o jovem confessou ter criado uma 'persona' de direita mas que, na realidade, não tinha quaisquer intenções de concretizar os ataques que havia planeado entre outubro de 2018 e março de 2019.Em tribunal ficou a saber-se que o adolescente idolatrava Adolf Hitler e que tinha uma enorme admiração pelo massacre que ocorreu em 1999, onde dois adolescentes mataram 13 pessoas na Columbine High School, nos EUA. O juíz David Stockdale garantiu que teve em conta o seu distúrbio, a carta de arrependimento que escreveu e a sua tenra idade, enquanto decidia a sua condenação.