Fã entra em trabalho de parto durante concerto da cantora Pink em Boston

Uma mulher entrou em trabalho de parto num dos concertos da cantora Pink em Boston, nos EUA, no dia 31 de julho.



Segundo uma publicação do Boston’s Brigham and Women’s Hospital, Angela Mercer, a fã, estava grávida de 31 semanas. Nada fazia prever que o bebé estivesse para nascer, até ter começado a sentir fortes contrações durante o show da artista de música rock.



Assim que se apercebeu que tinha entrado em trabalho de parto, Angela tentou sentir das imediações do concerto, tendo tido algumas dificuldades devido ao grande fluxo de pessoas que lá se encontravam.



A mulher acabou por ter de se dirigir ao hospital a pé, ainda com as roupas do concerto. Na unidade hospitalar, deu à luz um menino saudável ao qual deu o nome de Aycen.



Não é a primeira vez que ocorrem situações inesperadas nos concertos de Pink. Este ano, uma fã atirou ao palco as cinzas da sua mãe, deixando a cantora sem palavras.