Uma fábrica de defesa iraniana em Isfahan foi alvo de um ataque de drones durante a noite de sábado, informou este domingo a agência noticiosa estatal IRNA.

O Ministério da Defesa afirmou que o ataque causou pequenos danos e que três dos aparelhos foram abatidos pelas defesas aéreas iranianas.

A IRNA também noticiou um incêndio numa refinaria de petróleo em Tabriz, que causou um ferido. As autoridades não indicaram se o incêndio estava relacionado com o incidente em Isfahan.

Israel attacked military sites and ammunition factories in Iran with drones #Iran #Israel pic.twitter.com/8W2WnEkZWK