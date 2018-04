Fabricavam ovos de Páscoa recheados com marijuana

Traficantes da cidade de Gravataí, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, foram detidos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:58

Como se fossem uma indústria procurando inovar para aumentar as vendas num determinado período festivo, traficantes da cidade de Gravataí, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, estavam a produzir ovos de Páscoa à base não apenas do tradicional chocolate mas também de marijuana.



A quadrilha foi presa e incriminada por tráfico de droga na semana passada, quando a produção dos ovos de Páscoa já ia a todo o vapor, por agentes do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos, Denarc, da polícia regional daquele estado.

Na casa onde funcionava a fábrica, que, apesar de artesanal tinha equipamentos modernos, a polícia encontrou grande quantidade de produtos para produção dos ovos, que permitiriam aos consumidores apreciadores daquele estupefaciente cumprirem a tradição pascal do chocolate e, ao mesmo tempo, satisfazerem o vício da droga.



De acordo com o diretor do Denarc, Mário de Souza, os traficantes presos em Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no imóvel foram encontradas diversas receitas, para garantir que a mistura da droga com o chocolate não anulasse o efeito da primeira nem atenuasse o sabor do segundo.

Mostrando que se preocupavam com o marketing, os traficantes estavam a dar até brindes neste período pascal. Junto a cada ovo de chocolate recheado ou misturado a marijuana ia, numa embalagem à parte, um cigarro de marijuana tradicional, já preparado e pronto para uso do cliente, que fazia o pedido através de uma rede social e recebia a droga em casa.