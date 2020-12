As redes sociais Faceboook e Instagram vão banir falsas alegações sobre as vacinas que estão por vir contra a Covid-19. O objetivo é eliminar teorias da conspiração anti-vacinação.Em causa estão várias teorias que têm surgido nas redes sociais e que levam à desinformação sobre as vacinas. Algumas das alegações são, por exemplo, de que as vacinas incluem um microchip, que não são eficazes ou seguras.O anúncio foi feito esta quinta-feira.