Facebook censura publicação de Donald Trump que comparava Covid-19 à gripe

O Facebook removeu uma publicação de Donald Trump, esta terça-feira, em que o presidente norte-americano alegava que a gripe é mais letal que a Covid-19.

Na publicação podia ler-se: "Muitas pessoas morrem todos os anos com a gripe, às vezes mais de 100 mil, apesar de haver uma vacina para a doença. Vamos fechar o nosso país por isso? Não. Aprendemos a conviver com isso, assim como estamos a aprender a conviver com a Covid-19, na maioria das populações muito menos letal".

De acordo com o The Hill a última vez que a morte por gripe atingiu a meta dos 100 mil nos Estados Unidos da América foi em 1968.

Recorde-se que Trump esteve internado nos últimos três dias por infeção pelo novo coronavírus por ter desenvolvido sintomas graves como falta de ar. Mas desde que regressou à Casa Branca tem demonstrado que a doença não merece muita preocupação.

Esta não é a primeira vez que as publicações do presidente norte-americano são banidas das redes sociais por divulgação de Fake News.