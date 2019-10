Facebook confirma intervenção russa nas próximas eleições dos EUA

Mark Zuckerberg confirmou esta segunda-feira que, empresas de diversos países, como a Rússia e o Irão, estão a operar na rede social com o objetivo de influenciar as eleições de 2020 nos Estados Unidos.



Em declarações à televisão NBC, o CEO do Facebook disse que já foram identificadas empresas sofisticadas ativas nas próximas eleições, mas acredita que a rede social será capaz de lidar com o problema.



"Hoje conseguimos ver a Rússia, o Irão e a China com táticas cada vez mais sofisticadas para interferir nas eleições", admitiu Mark Zuckerberg.



"Parte da minha confiança para 2020 está relacionada com o papel que desempenhamos na defesa contra a interferência nas mais importantes eleições em todo o Mundo, desde a França, em 2016, à Alemanha e às Europeias", exemplificou.



Mark Zuckerberg vai prestar declarações, esta quarta-feira, ao Congresso dos EUA sobre os planos para a moeda Libra.