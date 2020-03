As redes sociais Facebook e Instagram seguiram os passos do Twitter e excluíram esta segunda-feira um vídeo no qual o Presidente brasileiro desafia o isolamento defendido pelas autoridades sanitárias para combater a pandemia da covid-19.

Em comunicado, a empresa fundada por Mark Zuckerberg informou que decidiu excluir a publicação devido à sua política, que "não permite desinformação que possa causar danos reais às pessoas", referindo-se ao vídeo de Jair Bolsonaro.

"Removemos o conteúdo do Facebook e Instagram que viola as nossas regras da comunidade, que não permite desinformação que possa causar danos reais às pessoas", afirmou a empresa em comunicado.