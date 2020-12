Facebook e Instagram suspendem funcionalidades na Europa

O Facebook vai suspender algumas características das aplicações Messenger e Instagram Direct de forma a cumprir as novas regras de privacidade impostas na Europa, pela diretiva ePrivacy.

A partir de 21 de dezembro, as aplicações de mensagens vão estar sob a diretiva da União Europeia que pretende proteger a privacidade do usuário. Neste sentido o Facebook vai desativar as pesquisas de chat nos grupos no Messenger, a possibilidade de definir apelidos para amigos na aplicação, a possibilidade de aplicar filtros de rosto nas mensagem diretas no Instagram, entre outros serviços, não divulgados pela empresa.

A empresa acredita que as funcionalidades suspensas vão ser reativadas rapidamente, avança a BBC.

"Ainda estamos a determinar a melhor maneira de trazer esses recursos de volta. Leva tempo para reconstruir os produtos de uma forma que funcione perfeitamente para as pessoas e também cumpra com as novas regulamentações", disse a empresa em comunicado.

Alguns utilizadores já receberam mensagens a alertar que "alguns recursos não estão disponíveis".