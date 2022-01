Facebook retira 'post' de congressista republicana Marjorie Taylor Greene

A empresa proprietária do Facebook, disse que retirou um 'post' da Congressista Marjorie Taylor Greene, um dia depois do Twitter ter anunciado a suspensão permanente da conta pessoal do republicana por divulgar informações falsas sobre a covid-19.

"Um 'post' violou as nossas políticas e nós removemo-lo", disse um porta-voz da Meta, empresa prorietária do Facebbok, numa declaração citada pelo The Wall Street Journal (WSJ), na segunda-feira.

Greene é uma representante republicana na Câmara dos Representantes da Geórgia e uma das figuras mais controversas do Congresso dos EUA.