Facebook tem de vender parte do negócio, diz governo americano

Dezenas de estados norte-americanos e o governo federal dos EUA intentaram esta quarta-feira ações em tribunal contra o Facebook, alegando que a gigante das redes sociais abusou da sua posição dominante na plataforma digital e que tem comportamentos anticoncorrenciais, avançaram a Bloomberg e a CNN.

A Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla original), em particular, está a tentar obter uma ordem no tribunal federal que possa, entre outras coisas, obrigar a empresa liderada por Mark Zuckerberg (na foto), a vender alguns dos seus ativos, como o Instagram e o WhatsApp, e a notificar antecipadamente e a pedir autorização para futuras fusões e aquisições, explica a CNN.

"As redes sociais pessoais são fulcrais para as vidas de milhões de americanos", declarou em comunicado Ian Conner, diretor do Gabinete da Concorrência da FTC.

"As ações do Facebook no sentido de reforçar e manter o seu monopólio negam aos consumidores os benefícios da concorrência. O nosso objetico é reverter a conduta anticoncorrencial do Facebook e restaurar a concorrência de modo a que a inovação e a livre concorrência possam prosperar", acrescentou, citado pela CNN.

As ações em tribunal, intentadas em paralelo, constituem um desafio sem precedentes para uma das empresas mais poderosas de Silicon Valley, destaca o canal norte-americano.

Estes processos foram anunciados pela procuradora de Nova Iorque, Letitia James, e "acusam a gigante tecnológica de prejudicar a concorrência ao comprar empresas mais pequenas, como o Instagram e WhatsApp, para eliminar a ameaça que colocavam ao seu negócio", refere, por seu lado, a The Verge.

Um total de mais 47 procuradores estaduais e regionais estão a juntar-se a estas ações conjuntas.