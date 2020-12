Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.12.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 31.12.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O pânico que se apoderou do Mundo está aí para durar e desenganem-se os que pensam que a ansiada vacina será a panaceia para todos os males da Covid-19.A pandemia global não expôs apenas as fragilidades sanitárias da Humanidade perante o desconhecido.O novo coronavírus, responsável pela morte de mais de um milhão e seiscentas mil pessoas, continua a ter um efeito devastador nas economias mundiais e, consequentemente, na nossa qualidade de vida. Se 2020 foi o ano do medo e da morte, em 2021 vamos avaliaro real impacto socioeconómico da pandemia.Confrontados com esta esperançosa incerteza, sabemos apenas que nada ficará igual daqui para frente. Ao longo do ano que agora finda, percecionamos o tempo e o espaço de outra forma. Confinamos. Reaprendemosrelações e afetos. Vimos a morte impiedosa. E políticos indiferentes a ela. Percebemos que o trabalho pode ter outra dimensão.Observamos cidades desertas e ouvimos silêncios que não sonhávamos existir. Pensamos que o ambiente ia melhorar, mas quase nada aconteceu. Ataviamo-nos com acessórios até agora inimagináveis e demos conta que gestos tão banais de etiqueta social podem salvar vidas.