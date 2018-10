Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faleceu fundador do Movimento Ao Socialismo Teodoro Petkoff

Político faleceu na quarta-feira em Caracas, aos 86 anos.

O político, jornalista, economista e ex-guerrilheiro venezuelano Teodoro Petfkoff, que em 1971, depois de abandonar o Partido Comunista da Venezuela, fundou o Movimento Ao Socialismo (MAS), faleceu na quarta-feira em Caracas, aos 86 anos.



O falecimento foi confirmado pelo MAS e motivou um comunicado do Presidente Nicolás Maduro para lamentar o ocorrido e manifestar pesar à família.



Teodoro Petkoff nasceu em El Batey, Venezuela, a 03 de janeiro de 1932. Foi deputado do extinto Congresso Nacional de Venezuela durante vários períodos e ministro do Escritório Central de Coordenação e Planeamento durante o segundo mandado de Rafael Caldera (presidiu o país entre 1969-1974 e 1994-1999).



Fundador e diretor do diário opositor Tal Qual (ano 2000), Teodoro Petkoff foi candidato presidencial por duas vezes (1983 e 1988). Candidatou-se, também sem sucesso, à Câmara Maior de Caracas em 1992.



Foi guerrilheiro das subversivas Forças Armadas de Libertação Nacional e fez parte da resistência estudantil contra a ditadura de Marco Pérez Jiménez (entre 1952 e 1958).



Foi detido três vezes durante o período de luta armada contra o Governo de Rómulo Betancourt (presidiu o país entre 1959 e 1964) e numa delas conseguiu fugir do Hospital Militar, para onde tinha sido levado, depois de ingerir sangue humana para fingir uma doença.



No ano de 2013 foi processado judicialmente por Diosdado Cabello (atual presidente da Assembleia Constituinte e tido como o segundo homem mais forte do chavismo) por reproduzir informação contra si, publicada no diário espanhol ABC.



Em 2015 ganhou o prémio Ortega e Gasset atribuído pelo diário espanhol El País, mas foi impedido de sair do país devido ao processo de Diosdado Cabello, que o acusava de injúria e calúnias.



Em 2017 recebeu o prémio Perfil à Liberdade de Expressão Internacional, outorgado pelo diário Perfil, de Argentina.