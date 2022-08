Faleceu na Venezuela politólogo luso-descendente indultado por Nicolás Maduro

O politólogo luso-venezuelano Vasco da Costa, que em setembro de 2020 foi indultado pelo Presidente Nicolás Maduro, após ter sido detido três vezes por motivos políticos, faleceu vítima de uma paragem respiratória.

"Estou triste, muito triste. Não há nada que me possam disser que me console, o Vasco faleceu. Isto é duro", disse a irmã do politólogo à Agência Lusa.

Segundo Ana Maria da Costa, o irmão faleceu pelas 20h30 horas de sábado (01h30 de hoje em Lisboa), no Hospital de San José de Las Hermanitas de Los Pobres, em Maiquetía (27 quilómetros a norte de Caracas) onde recuperava de um acidente vascular cerebral registado há uma semana.