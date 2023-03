Falência do banco SVB lança o pânico no setor bancário nos EUA, Ásia e Europa

O fim súbito do banco Silicon Valley Bank (SVB), encerrado esta sexta-feira pelas autoridades norte-americanas, criou um movimento de pânico no setor bancário, com os investidores a questionarem-se sobre as consequências da maior falência bancária nos EUA desde 2008.

O banco não resistiu às retiradas massivas de fundos por parte dos seus clientes, principalmente atores do setor da tecnologia, e as suas últimas tentativas de obter dinheiro fresco foram infrutíferas.

No seguimento, as autoridades norte-americanas assumiram o controlo da instituição e entregaram a sua gestão à agência que garante a segurança dos depósitos (FDIC, na sigla em Inglês).