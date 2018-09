Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha de eletricidade deixa às escuras o principal aeroporto da Venezuela

Diversos engenheiros atribuem o problema elétrico a falta de investimentos e de manutenção no setor.

Uma falha de eletricidade deixou esta terça-feira às escuras, durante várias horas, o Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, o principal do país, no estado venezuelano de Vargas, a norte de Caracas.



O apagão foi confirmado pelo Instituto Autónomo Aeroporto Internacional de Maquetía (IAAIM), através da rede Twitter, precisando que atualmente os trabalhadores da estatal Corpoelec trabalham para solucionar a avaria.



"Por motivos de cortes elétricos na região, tem sido irregular do serviço de ar condicionado no Aeroporto de Maquetía. Pedimos desculpa", explica.



Segundo o IAAIM, "o sistema faz um respaldo de 24 horas para reabastecer carga elétrica, prevenir danos e garantir a continuidade do serviço" no aeroporto.



Por outro lado, desde há mais de 24 horas que estão às escuras vários setores de Puerto Cabello (centro-norte do país), onde está situado o principal porto de mercadorias da Venezuela.



Entretanto, no estado venezuelano de Portuguesa (centro do país) há vários dias que a população se queixa de que não há energia elétrica.



No oeste da Venezuela, trabalhadores da estatal Corpoelec, restituíram esta terça-feira o serviço elétrico na cidade de Maracaibo, após um apagão que durou uma semana.



Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas de falhas no abastecimento de energia elétrica, uma situação que o Governo venezuelano atribui a sabotagem.



Diversos engenheiros atribuem o problema a falta de investimentos e de manutenção no setor.