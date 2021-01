Falha de oxigénio mata todos os doentes com Covid-19 nos Cuidados Intensivos de hospital egípcio

Todos os pacientes com Covid-19 que estavam internados na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital egípcio em Omã morreram este sábado após uma falha no fornecimento de oxigénio, segundo o Middle East Monitor (MEMO). A situação aconteceu quando o nível de oxigénio atingiu níveis abaixo dos 2% no Hospital Central Al-Husseiniya.

A situação foi denunciada nas redes sociais através de um vídeo gravado por um familiar de um dos doentes internados naquela unidade. As imagens mostram os profissionais de saúde exaustos a tentar reverter a situação. O homem que grava as imagens afirma: "'Todos estão mortos. Todos na Unidade de Cuidados Intensivos morreram. Restaram apenas as enfermeiras. Ninguém sobreviveu". Há relatos de que o homem foi chamado a prestar declarações esta segunda-feira e que acabou detido.

The first scene in the horror series of 2021 #??????_???????? pic.twitter.com/KgpNrxgknB — Loay Ehab (@loayEhab2000) January 3, 2021

O diretor do hospital disse que os pacientes morreram de causas naturais, como a idade avançada ou outras doenças crónicas, e negou existirem falhas no fornecimento de oxigénio naquela unidade de saúde.



Também a ministra da Saúde egípcia negou que os doentes tivessem morrido devido à falha no abastecimento de oxigénio. O governador da província egípcia onde está localizado o hospital refutou que todos os pacientes tenham morrido, referindo que foram quatro os óbitos.

Segundo o Middle East Eye, ao longo dos últimos anos, este hospital (Al-Husseiniya) já foi alvo de várias queixas de negligência e más condições sanitárias. O Egypt Watch diz que falhas no fornecimento de oxigénio são um problema comum nos hospitais públicos no Egito, o que piorou com a pandemia de Covid-19 e com a falta de preparação para a enfrentar por parte da ministra da Saúde daquele país.



Um ‘incidente’ similar já tinha ocorrido num outro hospital egípcio (Hospital Geral Zefta) horas antes da tragédia.

O Egito tem um total acumulado de mais de 144 mil casos positivos de Covid-19 e mais de 7.900 mortes.