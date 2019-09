Falha nos radares afeta 36 voos na Nova Zelândia

Quase 40 voos domésticos na Nova Zelândia foram esta segunda-feira adiados ou tiveram de regressar ao ponto de partida devido a um problema no sistema de radares, informaram as autoridades locais.



De acordo com a empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo, Airways, 36 voos foram adiados e três tiveram de regressar aos aeroportos de partida nas cidades de Auckland, Christchurch e Wellington.





Cerca das 13h30 (01h30 em Lisboa), o alarme de incêndio disparou num dos edifícios do aeroporto de Christchurch, onde está localizado o radar principal da Airways.Foi então adotada "uma resposta conservadora na gestão do espaço aéreo neozalandês", imobilizando de imediato aeronaves que faziam viagens domésticas, explicou a empresa em comunicado.O problema, que durou cerca de uma hora, não afetou voos internacionais, que dependem de um centro de controlo em Auckland.