Falha técnica corta circulação na Ponte de Londres e causa longas filas de trânsito

Uma falha técnica na ponte da Torre de Londres está a lançar o caos esta segunda-feira e a impedir a travessia do rio tanto para carros como para pedestres.



Segundo a CNN, os braços da ponte ficaram presos na vertical sendo impossível a circulação. Os braços da ponte foram abertos para permitir a passagem de um veleiro, no entanto, não mais baixaram estando assim pelo menos durante três horas.





? Tower Bridge is currently closed to traffic and pedestrians due to technical failure.



Please avoid the areas. Updates to follow. pic.twitter.com/KT9HiB7APi