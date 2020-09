"Falhados" e "otários": Donald Trump insulta militares mortos em combate

O presidente Donald Trump foi acusado de chamar “falhados” e “otários” aos militares dos EUA mortos em combate e de ter recusado visitar um cemitério militar americano em França porque estava a chover e não queria despentear o cabelo.





De acordo com fontes militares citadas pela revista ‘The Atlantic’, durante uma visita a França em 2018, Trump recusou deslocar-se ao cemitério militar de Aisne-Marne, onde estão sepultados milhares de ‘marines’ americanos mortos na campanha da Normandia, porque não considerou a visita importante. “Porque é que devo visitar esse cemitério? Está cheio de falhados”, disse Trump. Durante a mesma visita, Trump referiu-se ainda aos 1800 americanos que morreram na batalha da floresta de Belleau, perto de Paris, na I Guerra Mundial, como “otários” por se terem deixado matar. A revista diz ainda que Trump se referiu várias vezes ao ex-presidente George H. W. Bush como um “falhado” por ter sido abatido pelos japoneses na II Guerra, fazendo lembrar aquilo que disse em 2016 sobre o senador John McCain, antigo prisioneiro de guerra no Vietname. “Prefiro os que não se deixam apanhar”, disse na altura Trump, que é ainda acusado de recusar a presença de veteranos de guerra amputados em desfiles militares. “Ninguém quer ver isso”, justificou. n *com agências



“Notícias falsas” “É tudo uma grande mentira. Eu nunca diria isso sobre as nossas Forças Armadas e os nossos heróis caídos em combate”, garantiu Trump sobre o artigo da ‘The Atlantic”, afirmando que se trata de “notícias falsas”.







pormenores



Joe Biden falou com Jacob Blake

O candidato democrata Joe Biden reuniu-se quinta-feira com a família de Jacob Blake em Kenosha e falou ao telefone durante 15 minutos com o jovem afro-americano que foi baleado pelas costas pela polícia. Dois dias antes, a família tinha recusado encontrar-se com Donald Trump.





Suspeito de matar apoiante de Trump abatido



Um militante antifascista suspeito de matar um apoiante de Trump durante os tumultos raciais em Portland, no sábado, foi quinta-feira à noite morto a tiro pela polícia. Michael Reinoehl, de 48 anos, era procurado há vários dias pela morte de Aaron ‘Jay’ Danielson, tendo sido localizado em Olympia, Washington. Quando foi abordado pelos agentes dos US Marshalls, sacou de uma arma e abriu fogo, tendo sido abatido.





Polícias ao lado de Trump



O principal sindicato da polícia dos EUA manifestou ontem o seu apoio a Donald Trump nas presidenciais de novembro. “Temos orgulho em apoiar o candidato que defende a lei e a ordem”, diz o sindicato, que representa mais de 350 mil agentes das forças de segurança.