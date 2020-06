Falso médico preso em São Paulo enquanto atendia doentes com coronavírus em hospital

Um falso médico foi preso na noite deste domingo, 31 de maio, num hospital de Praia Grande, uma das maiores cidades do litoral do estado brasileiro de São Paulo, onde trabalhava há mais de um ano sem que colegas ou a direção da unidade de saúde desconfiassem de que ele não era um médico de verdade. O suspeito foi preso por agentes da Polícia Federal quando cumpria mais um plantão noturno na unidade do Hospital Irmã Dulce destinada a doentes com Coronavírus.

De acordo com as informações prestadas pela Polícia Civil (Judiciária) de Praia Grande, a quem foi entregue pelos agentes federais que o detiveram, o homem recusou dizer fosse o que fosse. Por isso, esta segunda-feira ainda não se sabia o seu nome verdadeiro, a idade certa ou o local de nascimento.

O falso médico usava os documentos de um médico verdadeiro, o oftalmologista colombiano Henry Cantor Bernal, que já viveu e trabalhou no Brasil, por isso tem autorização para exercer medicina neste país, mas que atualmente vive na Colômbia. Uma das poucas coisas que a polícia conseguiu apurar até esta segunda é que o verdadeiro médico prestou há mais de um ano queixa do furto dos seus documentos, os mesmos usados agora pelo detido.

O que é mais estranho neste caso é que o falso médico é negro, mas Henry, cujos documentos ele usava, é branco, o que não impediu que ele fosse contratado pelo hospital e reconhecido como médico pela secretaria local de saúde. Foi exatamente o facto de alguém ter constatado a diferença de cor que levou a desconfiar da identidade do suspeito e à intervenção da polícia, mas mais de um ano depois de o homem estar a atender doentes de todos os tipos no hospital.