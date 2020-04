Falta de máscara dá multa pesada na Alemanha

O uso de máscara nos transportes públicos e nas lojas é desde ontem obrigatório na Alemanha, e as multas para quem for apanhado sem máscara podem ir até aos 10 mil euros.



As sanções para quem não cumprir o ‘maskenpflicht’, ou ‘dever de usar máscara’, variam de estado para estado e começam nos 25 euros, sendo agravadas conforme as circunstâncias. Quem for apanhado mais de uma vez sem máscara terá uma multa agravada e as sanções mais pesadas estão reservadas para os proprietários de estabelecimentos comerciais cujos funcionários não cumpram as novas regras.





Alguns estados, como a Saxónia e o Mecklenburgo-Pomerânia, vão distribuir máscaras de proteção gratuitas, enquanto outros dizem que é suficiente usar uma máscara de pano de fabrico caseiro. Os condutores, porém, estão proibidos de usar máscara ao volante.Mais de 100 mil infetados com coronavírus já foram dados como curados em Espanha, revela um novo balanço das autoridades de saúde, o qual, pela primeira vez, conta com dados reportados de forma homogénea por todas as comunidades autonómicas. O número de morres subiu para 331 face aos 288 da véspera e os casos novos também aumentaram, de 1729 para 1831.As mortes por coronavírus subiram ligeiramente em Itália nas últimas 24 horas, de 260 para 333, mas o número de novos casos confirmados caiu para 1739 (na véspera foram 2324), o número mais baixo desde 10 de março. Já o número de doentes nos Cuidados Intensivos caiu de 2009 para 1956.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24