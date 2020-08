Faltam 90 mil milhões para financiar vacinas contra a Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta segunda-feira que continua a existir um “enorme fosso” entre os fundos necessários para o desenvolvimento e distribuição de vacinas contra a Covid-19 e as verbas disponibilizadas pelos governos.









“Embora estejamos gratos àqueles países que contribuíram, ainda só temos 10 por cento dos mais de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) que serão necessários apenas para desenvolver e garantir a distribuição equitativa pelo Mundo das vacinas que venham a ser criadas”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, admitindo que “parece, e é, muito dinheiro, mas é pouco em comparação com os 10 biliões de dólares (8,5 biliões de euros) que os países do G20 já investiram em estímulos fiscais para combater as consequências da pandemia”.

Com o Mundo prestes a atingir os 20 milhões de casos e 750 mil mortes por Covid-19, Ghebreyesus sublinhou que os próximos três meses serão “cruciais” para acelerar a investigação das vacinas, mas para poder aproveitar esta “janela de oportunidade” é necessário acelerar o financiamento.



PORMENORES

Hospitalizações

O número de doentes com Covid-19 que precisaram de internamento hospital aumentou mais de quatro vezes em Espanha desde julho, de 150 para 650.



Escolas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu ontem a reabertura total das escolas em setembro apesar do risco de uma segunda vaga.



Máscaras

O uso de máscara passou ontem a ser obrigatório na rua nalgumas zonas de Paris, mas moradores e turistas queixaram-se da falta de informação oficial.