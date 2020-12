Família com 22 filhos gasta mais de 6000 euros em presentes de Natal

A familia Radford é considerada a maior da Grâ-Bretanha: Sue, de 45 anos, e Noel, de 50, têm 22 filhos e todos os anos comemoram o Natal de forma efusiva, gastando milhares de euros em comida e presentes.Numa publicação partilhada no Instagram, a família, que mora em Lancashire, exibiu um retrato dos 24 membros, todos eles vestdos com pijamas alusivos à época, e desejaram um Feliz Natal aos seus seguidores.Estima-se que o casal gaste mais de 6000 euros em presentes de Natal, após terem revelado que o custo estimado por cada filho pode chegar até aos 270 euros. Todos os anos, o casal Radford gasta mais de 70 rolos de papel de embrulho para embrulhar todas as prendas.O patriarca da família também comemorou o seu 50º aniversário na véspera de Natal, o que deixou a famíla com mais razões para celebrar. Este ano, o casal festejou ainda o nascimento da filha mais nova, Heidie, em abril, e deram as boas vindas à primeira neta, em setembro.No entanto, nem tudo foram rosas este ano para a maior família da Grâ-Bretanha. Noel travou uma batalha contra a Covid-19 no início de 2020, e viu-se obrigado a fechar as portas da sua padaria, o único sustento fixo da família.