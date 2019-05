Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de australiana assassinada por polícia recebe 18 milhões de indemnização

Familiares vão doar dois milhões de euros para o combate à violência com armas de fogo.

09:47

A família da australiana Justine Damond, assassinada por um polícia em Minneapolis (EUA), em julho de 2017, vai receber uma indemnização recorde de 20 milhões de dólares (quase 18 milhões de euros).



O ‘mayor’ da cidade, Jacob Frey, frisou que as circunstâncias invulgares do homicídio, no qual um polícia disparou sobre Justine quando esta denunciava uma violação, explica o montante da indemnização.



A família da vítima vai doar dois milhões para o combate à violência com armas de fogo.