Uma campanha de angariação de fundos já reuniu mais de um milhão de euros para apoio à família do polícia Florian M., de 38 anos, autor do disparo que matou o jovem magrebino de 17 anos Nahel M., numa operação stop no dia 27, em Nanterre.



Desde que foi acusado de homicídio voluntário, o polícia tem recebido manifestações de apoio de dezenas de milhares de simpatizantes.









