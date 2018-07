Família encontrada morta em hotel no Brasil

Vítimas estavam mortas e amarradas em Florianópolis.

no bairro Canasvieira, no Brasil. Quatro dos cinco elementos eram da mesma família.



Um corpo estava na lavanderia do subsolo, dois no segundo andar e os outros dois no terceiro andar, cada um deles em quartos diferentes, avança o jornal brasileiro G1.



Não houve registo de disparo de arma de fogo e de acordo com as primeiras informações, as vítimas teriam sido mortas por asfixia.





A família era de São Paulo e vivia em Florianóplis há 10 anos.



As vítimas são Paulo Gaspar Lemos, 78 anos, Leandro Gaspar Lemos, 44 anos, Paulo Gaspar Lemos Junior, 51 anos, Katya Gaspar Lemos, 50 anos, e Ricardo Lora, 39 anos, segundo avança o mesmo jornal.



Ao que tudo indica três homens invadiram o hotel esta quinta-feira e fizeram seis pessoas reféns. Uma delas, funcionária, conseguiu fugir e contactou as autoridades.



O jornal brasileiro avança ainda que crime terá sido um ajuste de contas.











