Família expulsa de casa por gastar dinheiro em comida em vez de pagar aluguer

Uma família foi despejada de casa por gastar mais de 40 euros para o aniversário do filho em comida em vez de pagar o aluguer da casa em Gillingham, no Reino Unido.Segundo avança o jornal The Sun, Lucrezia Worrell, grávida de 27 anos, e o seu companheiro Daniel Eyers, de 32, bem como os quatro filhos, foram expulsos, depois de os acusarem de ficar sem teto "intencionalmente"."Era o aniversário do meu filho e gastámos cerca de 40 euros, mas fomos informados de que estávamos a gastar dinheiro em coisas que não são essenciais, em vez de pagarmos o aluguer", disse Daniel Eyers, de acordo com a mesma fonte.Agora, Eyers, que é pai de quatro crianças com menos de cinco anos, ficou sem casa e vive com a família num alojamento de emergência.Além disso, a família é também acusada de gastar dinheiro "desnecessariamente", depois de terem sido vistos extratos bancários.