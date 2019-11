Família implora ajuda para encontrar estudante da Universidade de Altanta

As autoridades americanas estão a pedir ajuda para localizar uma estudante universitária de Atlanta que desapareceu na semana passada.

A estudante Alexis Crawford, de 21 anos, foi vista pela última vez no seu apartamento, no dia 30 de outubro. A informação foi dada pela sua colega de casa, que diz que a jovem vestia uma comisola preta com capuz e um lenço na cabeça estampado com padrão de leopardo.





"Ela é uma menina bonita. É uma menina bonita e divertida", disse a sua tia-avó Brenda Crawford à ABC News. "Ela é o tipo de menina que quando a vê, quando você entra em casa, a primeira coisa que ela faz é sentar-se no seu colo e dar-lhe um abraço. Ela é uma menina doce."

A mãe da jovem, Tammy Crawford, mostra-se surpresa com o desaparecimento da filha. "Parecia estar de bom humor e que estava a rir-se", durante uma conversa no ‘FaceTime’ com ela e com a irmã, no mesmo dia em que foi vista pela última vez.

Alexis ainda esteve nas redes sociais na noite de dia 30 e, de acordo com a colega de casa, ainda foram a um bar perto de casa por volta das 23h30. A amiga de Cowford disse que a viu pela última vez por volta da meia noite, antes de se retirar para o quarto. Na manhã seguinte, a casa estava vazia e a porta trancada.

A família da jovem achou estranho a sua ausência e afirmou que era raro Alexis passar mais de um dia sem falar com os seus pais ou pelo menos com um dos seus irmãos. "Eu só quero que voltes para casa e estejas segura", disse a sua irmã mais nova, Alexandria Crawford. "Espero que Deus esteja contigo e, por favor, impeça qualquer mal que venha no teu caminho. Estamos aqui para ti", diz.

Já o seu irmão mais velho, Derrick Carter, prometeu permanecer na cidade de Atlanta o maior tempo possível para ajudar a localizá-la. "Eu só quero dizer para a cidade de Atlanta: Podem ajudar-me a encontrar a minha irmãzinha? E Alexis, nós amamos-te", disse Carter.

Qualquer pessoa com informações é solicitada a entrar em contacto com o Departamento de Polícia de Atlanta.

Please take a close look at this flyer. 21 y/o @CAU student Alexis Crawford disappeared on Wednesday & her family is very worried about her. I’m heading to a news conference outside @Atlanta_Police The family has something they want the public to know pic.twitter.com/GdCQvOkLbj — Tyisha Fernandes (@TyishaWSB) 4 de novembro de 2019