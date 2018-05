Família lusodescendente desaparecida em França

Casal e dois filhos não são vistos desde 28 de abril.

[#Disparitions] Les membres de la famille DA SILVA ont disparu de leur domicile de #Laxou depuis le 28/04/2018. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter les enquêteurs de @PoliceNat54 #OnCompteSurVous MERCI pour vos RT pic.twitter.com/wjakDIwqjk — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 16 de maio de 2018

Uma família lusodescendente está desaparecida em França desde 28 de abril. Stéphane da Silva, Nathalie e os filhos, Maxime e Melyssa, de 13 e 5 anos, foram vistos pela última vez em Laxou. A polícia está a investigar e lançou um apelo nas redes sociais para tentar encontrar pistas.O alerta chegou pelas filhas mais velhas de Stéphane, que deram com a casa onde a família vivia com sinais de arrombamento e várias doses de metadona (químico usado em terapias de substituição do consumo de metadona) no chão."Esperamos que eles estejam nalgum sítio seguro, mas estamos muito preocupadas com o nosso meio irmão e com a nossa meia irmão, que têm 13 e 5 anos" escrevem nas redes sociais.Stéphane, de 48 anos, e a mulher têm os telefones desligados desde o desaparecimento. Uma das filhas mais velhas conta que, da última vez que viu o pai, este tinha uma ferida com mau aspeto, mas terá justificado a lesão com uma queda a jogar futebol com o filho, conta o L'Est Republicain.