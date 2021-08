O padrasto e a mãe do pequeno Logan Williamson, de cinco anos, encontrado morto num rio do País de Gales, no domingo, foram presos e acusados pela morte da criança, num inesperado volte-face no caso.O padrasto do menino foi acusado de homicídio, enquanto a mãe e um adolescente de 13 anos, não identificado, foram acusados de perverter o curso da Justiça.