Família morre em incêndio numa agência bancária abandonada. Duas crianças de 1 e 3 anos entre as vítimas

Um incêndio numa agência bancária abandonada, no centro de Barcelona, mata quatro membros da mesma família, incluindo duas crianças de 1 e 3 anos, na madrugada desta terça-feira, avança a Associated Press.



Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio depois de resgatar mais quatro pessoas, que estão a ser tratadas por inalação de fumo, disse a porta-voz do município de Barcelona.

O andar onde aconteceu o incidente costumava ser os escritórios de um banco, mas foi ocupado por famílias vulneráveis que não tinham possibilidades de pagar um alojamento.



O alerta foi dado às 6h desta terça-feira.

Está neste momento aberta uma investigação sobre as causas do incêndio.