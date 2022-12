Família pede que sejam enviadas cartas no aniversário de menina de quatro anos com cancro terminal

WISN-TV.

Uma família norte-americana apelou que enviassem postais e cartas para aquele que poderá ser o último aniversário de uma menina de quatro anos. Delaney Krings luta contra um cancro cerebral e foram-lhe dadas poucas semanas de vida.Para proporcionar a máxima felicidade a Delaney, os familiares decidiram preparar uma surpresa e dar-lhe, no aniversário, cartões e postais de todo o mundo."Não se pode transmitir a uma criança pequena que ela não estará por perto por muito mais tempo". Portanto, [a Delaney] sabe que está no hospital por causa das 'corujas" na sua cabeça", disse a mãe à estação televisivaDelaney fará cinco anos a 16 de dezembro. Até ao momento, a família já recebeu cerca de 400 postais com mensagens de força."O objetivo é que nossa Delaney possa ver o amor que tem de todo o mundo", explica Heather.