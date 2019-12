Whakaari.





Whakaari entrou em erupção esta segunda-feira e matou pelo menos cinco pessoas.



O balanço apresentado esta terça-feira é de que já só estão oito pessoas desaparecidas, no entanto esta lista agora apresenta 17 nomes. Tal acontece porque há pessoas que já podem ter sido encontradas, no entanto ainda estão dadas como "desaparecidas" no registo.



ara determinar se houve responsabilidades dos operadores turísticos, e outras instituições.

A Cruz Vermelha da Nova Zelândia revelou esta terça-feira, através do portal Family Links, a identidade de 17 australianos que podem estar desaparecidos da sequência da erupção do vulcãoDessa lista faz parte uma família de quatro pessoas, de Sydney. A família Langford estaria na ilha, num cruzeiro, quando se deu a erupção do vulcão.Anthony, de 51 anos, a mulher Kristine e os filhos Jesse, de 19, e Winona, de 17, estarão ainda desaparecidos. Ao meio de comunicação social Seven News, um irmão de Anthony revelou ter esperança de que a família seja encontrada."Tudo o que sabemos é que eles estavam no cruzeiro na ilha, houve uma explosão e eles ficaram desaparecidos", disse.Recorde-se que o vulcãoA polícia neozelandesa já fez saber que abriu uma investigação criminal p