Família real recebe mais de 50 mil cartas de condolências pela morte de Isabel II

O rei Carlos III e a rainha consorte receberam mais de 50 mil cartas e cartões desde a morte da rainha Isabel II, a 8 de setembro.

A conta oficial da família real publicou no Instagram, no sábado, imagens de cartões e cartas decorados com coroas, entre centenas de pilhas de envelopes, anunciando que "uma pequena mas dedicada equipa de correspondência está cuidadosamente a classificar, a ler e a responder às mensagens que chegaram". Numa das mensagens endereçadas ao palácio é possível ler: "Estamos a pensar em si".





A onda de apoio surge no momento em que o Rei Carlos III, de 73 anos e a Rainha Camilla, de 75, se preparam para visitar a Escócia esta segunda-feira, neste que será o primeiro compromisso desde o fim do período de luto.

A rainha Isabel II faleceu a 8 de Setembro, em Balmoral, na Escócia, no Reino Unido. O funeral realizou-se a 19 de Setembro, na Abadia de Westminster, em Londres.