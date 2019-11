Família real usa pin com papoila ao peito durante esta semana. Saiba o motivo

No Reino Unido estão a decorrer várias cerimónias durante esta semana, em honra do "Dia da Lembrança", que é celebrado no país a 11 de novembro, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, para recordar os membros das Forças Armadas que morreram em serviço.

Durante esta semana de cerimónias, a família real usa um pin de uma papoila ao peito, uma tradição que e mantém desde 1921, para comemorar os militares que morreram na guerra.





A papoila é usada do lado esquerdo do peito e simboliza que os que morreram estão perto do coração, é uma tradição adotada em todo o Reino Unido e no Canadá.