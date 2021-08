Família reencontra tartaruga de estimação escondida em casa durante 30 anos

"Eu coloquei uma caixa no passeio para os homens do lixo levarem e um vizinho perguntou por que estava a abandonar a tartaruga"

, revelou o jovem. "Fiquei branco! Não acreditava no que estava a ver".





Uma família do Rio de Janeiro encontrou a tartaruga de estimação em casa, que estava perdida há 30 anos. O animal estava dentro de uma caixa numa pequena sala.A tartaruga de espécie "pés vermelhos", batizada como Manuela, estava desaparecida desde 1982 e, segundo o site The Animal Rescue, os donos acreditavam que tinha saído de casa, enquanto se efetuavam obras na habitação.Depois da morte do pai da família, os filhos trataram de arrumar alguns objetivos que tinham sido guardados pelo homem. No meio dos arrumos, o filho encontrou Manuela... viva!As tartarugas são animais capazes de sobreviver longos anos em condições extremas, modificando igualmente a sua temperatura corporal de forma a resistirem a diferentes condições climatéricas. As da espécie "pés vermelhos" têm uma expectativa de vida de 50 anos.