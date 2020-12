Família revela que jovem negro morto pela polícia segurava sandes e não uma arma. FBI investiga

Um jovem de 23 anos de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, foi morto a tiro na passada semana nas imediações de sua casa, em frente à avó e duas crianças. As primeiras informações divulgadas pela polícia norte-americana alegavam que o jovem estaria a segurar uma arma e que ainda não tinha entrado em casa no momento dos disparos. Agora, a família de Casey Goodson Jr. revela que este estava já dentro de casa e segurava uma sandes no momento em que foi baleado por um xerife de Ohio.A família de imediato pediu a abertura de uma investigação à morte de Casey mas o procurador-geral do Estado do Ohio recusou-se. Só esta terça-feira é que o FBI e investigadores dos Direitos Civis iniciaram as diligências necessárias para o início da investigação à morte do jovem, revela a AP."O meu neto acabou de levar um tiro nas costas quando entrou em casa", disse a avó de Casey na passada sexta-feira enqunato falava com o 112 - 911 nos EUA. "Não sei se ele está bem", acrescentou. Casey Goodson tinha acabado de ir ao dentista, explicou a mulher que não sabia o que se tinha passado para o jovem ter sido alvejado.A falta de evidências está a tornar o caso da morte de Casey Goodson num mistério difícil de resolver. O Gabinete do Xerife não fornece câmaras corporais aos polícias e o veículo da SWAT no qual estava o xerife envolvido no caso também não tinha uma câmara instalada no painel.Jason Meade, um veterano do Gabinete do Xerife, foi designado para uma task-force contra fugitivos. Depois de uma busca mal-sucedida por um fugitivo, na tarde de sexta-feira, Goodson, que não era suspeito nem estava ligado ao caso, terá apontado uma arma a Meade, segundo revelou o marechal americano Peter Tobin. O xerife terá então confrontado o jovem em frente à sua casa. Uma testemunha revela ainda que Meade ordenou a Goodson que largasse a arma e, quando este não cumpriu com a ordem, o xerife disparou na sua direção. Casey Goodson Jr. ainda foi transportado para o hospital mas acabaria por não resistir aos ferimentos.As versões são amplamente contraditórias. A família do jovem de 23 anos revela agora que Casey estava a caminhar dentro de casa quando foi baleado. O crime foi presenciado pela avó e duas crianças. Os advogados da família de Casey revelam que o testemunho do xerife deixa de fora alguns "detalhes importantes que levantam motivos de extrema preocupação". Em causa está o objeto que Casey estaria a segurar. A polícia norte-americana defende a tese que o jovem de 23 anos segurava uma arma, por outro lado, a família e os advogados dizem que se tratava de uma sandes.A defesa da família defende ainda que caso Casey segurasse uma arma no momento em que foi alvejado, este poderia fazê-lo pois tinha uma licença.O caso da morte de Casey está agora a ganhar proporções maiores e a comunidade negra de Columbus já marcou várias manifestações para sexta-feira e sábado. Vários ativistas de direitos civis locais dizem que a brutalidade da polícia contra os cidadãos negros naquela cidade não são novidade.