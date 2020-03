Família satiriza tempos de quarentena de coronavírus e adapta canção d'Os Miseráveis

Os tempos de quarentena impostos pelo novo coronavírus podem ser difíceis de gerir, principalmente com crianças em casa.Mas nem sempre tem que ser assim. Uma família de Kent, no Reino Unido, partilhou um vídeo no Facebook onde reproduz uma adaptação de um tema do musical francês, Os Miseráveis, baseado no romance histórico de Victor Hugo.

Ben, Danielle Marsh e os seus quatro filhos alteraram a letra da música "One More Day" para refletir queixas comuns durante a quarentena provocada pela Covid-19.



O vídeo, com o objetivo de trazer mais alegrias aos dias de confinamento, tornou-se viral nas redes sociais e conta já com mais de 4 milhões de visualizações e 224 mil partilhas.