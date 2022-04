Família tenta embarcar com bomba não detonada e lança caos em aeroporto de Israel

O pânico instalou-se num aeroporto em Israel quando uma família norte-americana tentou embarcar no avião com uma bomba não detonada como "lembrança".

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é visível o pânico das pessoas que estavam no aeroporto, onde estas se escondiam debaixo de bancos e rastejavam pelo chão com medo de uma possível explosão.





