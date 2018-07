Familiares dos desaparecidos do voo MH370 revoltados com relatório de buscas

"Só queremos saber onde estão os nossos familiares"

Por Lusa | 12:18

Familiares dos passageiros chineses do voo MH370 criticaram o relatório das autoridades da Malásia divulgado esta segunda-feira considerando que foi ocultada informação sobre o avião desaparecido e que os ocupantes continuam vivos.

"Isto é uma conspiração política" disse à agência EFE Zhang Yongli cuja filha é um dos 239 ocupantes desaparecidos do voo que fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim no dia 08 de março de 2014.

"O relatório é sobre o processo de busca, mas nunca refere as pessoas que se encontravam no interior do aparelho e nós não queremos saber dos processos de busca. Só queremos saber onde estão os nossos familiares", disse.