Famílias com doentes infetados com Covid-19 fazem filas para comprar botijas de oxigénio no Brasil. Veja as imagens

As famílias de pessoas infetadas com Covid-19 tentam desde a tarde desta sexta-feira comprar botijas de oxigénio para levar para casa e para os hospitais, em Manaus, no Brasil, depois do serviço nacional de saúde ter entrado em colapso.Os hospitais estão a entrar em rotura depois do número de pessoas infetadas com Covid-19 ter disparado. Não há camas nas unidades hospitalares, há falta de médicos e principalmente, falta de oxigénio."Não dormi, não fui a casa, só comi porque o pessoal da igreja está a vir aqui trazer alimentos, água, sopa. Mas não arredei pé daqui. Quando chegam, dizem que não têm, nunca têm mas chegam carros privados e saem com cilindros [de oxigénio]", refere ao G1 uma das pessoas na fila de espera.Face à situação caótica na região, as autoridades locais decidiram transferir para outros estados centenas de pacientes infetados com o novo coronavírus.