Famílias desesperam sem notícias de desaparecidos nos fogos na Grécia

Entre 60 a 100 pessoas estão a ser procurados. Podem estar entre os 81 mortos já confirmados, mas estado dos cadáveres dificulta identificação.

Por Ana Botto e Ricardo Ramos | 01:30

Os apelos multiplicam-se nas redes sociais e as fotos estão espalhadas por toda a parte. Familiares desesperados procuram um marido, um filho, uma tia, um pai. Todos estão desaparecidos desde segunda-feira à noite, quando uma onda de fogo imparável avançou sobre a estância balnear de Mati, arrasando tudo à sua passagem.



Muitos dos desaparecidos estarão entre as 81 vítimas confirmadas, mas o estado dos corpos, que ficaram completamente carbonizados, dificulta a identificação e prolonga a angústia das famílias.



Durante todo o dia de ontem, bombeiros, polícias e muitos voluntários percorreram as ruas de Mati. Iam casa a casa, carro a carro, à procura de mais vítimas. "As famílias pediram-nos para mover montanhas. Procuramos em todas as casas, em todos os locais onde pode estar alguém", diz um voluntário. A esperança de encontrar sobreviventes é nula. "Nesta fase já não esperamos encontrar feridos, só mortos", diz um responsável da Cruz Vermelha.



Não há um balanço oficial do número de desaparecidos, mas várias estimativas apontam para entre 60 a 100 pessoas das quais não há notícia. Muitos estarão entre os mortos, outros podem ser feridos graves ainda por identificar. A última vez que foram vistos estavam entre Rafina e Nea Nakri, zona balnear com cerca de 10 quilómetros de extensão da qual a localidade- -mártir de Mati é a 'zona zero', aquela onde mais pessoas morreram.



É nesta área que estão concentradas as buscas pelas vítimas da tragédia que enlutou a Grécia e é descrita pela imprensa local como 'Armagedão'.



Quatro detidos a saquear casas

Quatro pessoas foram detidas pela polícia grega na madrugada de ontem quando tentavam saquear casas abandonadas pelos moradores na zona da tragédia. As detenções vêm reforçar a tese de que os incêndios tiveram origem criminosa: terão sido ateados para forçar os turistas a fugir, deixando casas e bens à mercê dos ladrões.



O forte vento, a densa florestação e a falta de ordenamento habitacional, com ruas estreitas e muitas casas ilegais construídas no meio da mata, terão contribuído para agravar a tragédia, à qual não serão também alheios a inexistência de planos de emergência e a falta de meios humanos e materiais dos bombeiros.



Um estudo do World Wildlife Fund indica que a capacidade de combate a incêndios da Grécia foi reduzida a metade desde 2009 devido aos cortes na despesa que o país teve de fazer no âmbito dos sucessivos resgates europeus. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, 4 mil bombeiros viram expirar os seus contratos de trabalho temporários. Pouco mais de metade voltou a ser contratada.