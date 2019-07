Famosa cervejaria francesa reabre após ser destruída em protestos dos Coletes Amarelos

A famosa cervejaria francesa Le Fouquet's, na avenida dos Campos Elísios, em Paris, França, reabriu este sábado, quatro meses após ter sido saqueada e destruída pelos manifestantes dos Coletes Amarelos.

No passado dia 16 de março, os coletes amarelos incendiaram o famoso toldo vermelho do restaurante e destruíram também o seu interior, durante uma manifestação contra as políticas económicas do presidente Emmanuel Macron.

O restaurante gourmet foi fundado em 1899 e é um dos mais conhecidos em França. Foi neste local que se comemorou a vitória do ex-presidente Nicolas Sarkozy, em 2007.



Após o ataque do grupo de manifestantes, o restaurante precisou de remodelações e, segundo a agência Reuters, a gerente do espaço, Geraldine Dobey, recusou-se a revelar o valor das obras de restauro.



Geraldine disse ainda aos jornalistas que "os danos tiveram muito impacto" devido ao facto de o espaço ser um restaurante e cervejaria de renome e conhecidos "além das fronteiras" francesas.



O espaço reabriu este sábado, no entanto só começa novamente a receber clientes a partir deste domingo, no dia em que ocorre a parada militar do Dia da Bastilha em França.



Os manifestantes dos protestos dos Coletes Amarelos já deram conhecimento de que vão marcar presença nessa mesma parada.