Famoso arquiteto acusado de assédio sexual por cinco mulheres

Richard Meier afastou-se temporariamente da sua empresa após o escândalo.

Por Daniela Espírito Santo | 21:53

O famoso arquiteto Richard Meier anunciou que iria ausentar-se do seu escritório durante seis meses depois de ter sido acusado por cinco mulheres de assédio sexual.



A notícia foi avançada pelo jornal The New York Times, que falou com as mulheres em causa e detalhou as acusações que pendem sobre Meier.



Quatro das vítimas terão trabalhado diretamente com o arquiteto na sua empresa. Dessas, duas descrevem incidentes que aconteceram na última década.



Uma quinta vítima adianta nunca trabalhou com Meier mas que o incidente que relata se passou nos anos 80.



Como resposta ao artigo, o arquiteto, atualmente com 83 anos, emitiu um comunicado em que garante que se irá ausentar durante meio ano das lides do seu escritório.



"Estou profundamente envergonhado e perturbado pelos relatos de várias mulheres, que se ofenderam com as minhas palavras e ações. Embora as lembranças que temos dos factos possam diferir, peço as mais sinceras desculpas a qualquer pessoa que se tenha ofendido com o meu comportamento", disse.