Famoso historiador esquarteja namorada e ex-aluna de 24 anos

Um famoso historiador russo confessou ter matado a namorada, uma ex-aluna de 24 anos, depois de ter sido encontrado num rio com os braços da jovem dentro da sua mochila, num crime bárbaro que está a chocar a Rússia.Oleg Sokolov, de 63 anos, foi resgatado pelas autoridades depois de ter caído embriagado no rio Moika, em São Petersburgo, quando se tentava livrar das partes do corpo de Anastasia Yeschenko, com quem mantinha uma relação amorosa.A jovem, de 24 anos, foi aluna de Sokolov na Universidade Estadual de São Petersburgo, onde o historiador era conhecido por fazer imitações de Napoleão em desfiles históricos e por chamar ‘Josefina’ à sua amante.Sokolov, que chegou a ser galardoado com a Legião de Honra francesa pelo seu trabalho, matou e esquartejou a namorada durante uma discussão e tinha planeado suicidar-se vestido de Napoleão, revelou a polícia.