Farage ameaça dividir voto dos eurocéticos no Reino Unido

O líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, apresentou esta segunda-feira os 600 candidatos que vão disputar as eleições de 12 de dezembro e ameaçou roubar votos aos conservadores após a "arrogante" recusa do primeiro-ministro, Boris Johnson, em aceitar uma aliança eleitoral pró-Brexit.Depois da vitória nas eleições europeias de maio, o Partido do Brexit vai apresentar nas eleições de dezembro o seu maior número de candidatos de sempre.Farage garante que o alvo a abater nestas eleições é o Partido Trabalhista, mas não esconde os possíveis efeitos colaterais no Partido Conservador de Johnson através da divisão do voto eurocético. "Dizem que vamos dividir o voto. Não vamos, porque nós somos o único partido que oferece um verdadeiro Brexit", afirmou Farage, que anunciou no domingo que não fará parte das listas.O líder do Partido do Brexit culpou a "arrogância preconceituosa" dos conservadores pela recusa de uma aliança eleitoral com o seu partido e lembrou que Boris Johnson ainda está a tempo de mudar de ideias. "Faltam 10 dias para o fecho das listas. O relógio está a contar", avisou Farage.De acordo com os analistas, o Partido do Brexit ameaça dividir o voto dos eleitores pró-Brexit e impedir uma maioria absoluta do Partido Conservador, o que poderá levar Boris Johnson a ter de negociar com Farage após as eleições."Parece que vamos ter um novo impasse parlamentar após as eleições e, se tivermos mais gente no Parlamento, poderemos exercer uma maior influência", admitiu Farage.O deputado trabalhista Lindsay Hoyle foi esta segunda-feira eleito como novo ‘speaker’ (presidente) do Parlamento britânico, sucedendo ao popular e controverso John Bercow, que esteve 10 anos no cargo.O Partido Trabalhista admite proibir a venda de jatos privados para proteger o ambiente. "Porque é que havemos de deixar que os bilionários destruam o planeta?", pergunta o deputado Andy McDonald.Desconhecidos enviaram esta segunda-feira um pacote com pó branco não identificado à líder do Partido Liberal Democrata, Jo Swinson, que defende a manutenção do Reino Unido na União Europeia.