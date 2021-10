Farmacêutica pede autorização para uso de emergência de comprimido para tratar infeções

A farmacêutica Merck anunciou esta sexta-feira que vai solicitar ao regulador dos Estados Unidos autorização de uso de emergência de um medicamento para tratar pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, após os resultados dos ensaios com doentes de Covid-19.

Segundo a empresa, que pretende também avançar com o pedido de autorização para outras entidades reguladoras, os testes da fase três com este antivírico oral -- molnupiravir - reduziram para metade as hospitalizações e as mortes em pessoas infetadas e com sintomas ligeiros.

Se for aprovado, o medicamento será o primeiro comprimido destinado a tratar a Covid-19, uma vez que, até agora, todas as terapêuticas autorizadas requerem uma intervenção intravenosa em meio hospitalar.