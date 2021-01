Farmacêutico que estragou centenas de doses da vacina contra a Covid-19 considera-se culpado

O farmacêutico norte-americano que foi detido depois de ter adulterado centenas de doses da vacina da Moderna contra a Covid-19 declarou-se agora culpado.

De acordo com o Departamento de notícia Steven Brandenburg, residente no Wisconsin, está acusado de tentativa de adulteração do produto e de negligência, uma vez que colocou em risco a saúde de terceiros.

O episódio aconteceu em dezembro, quando o farmacêutico de 46 anos retirou caixas de vacinas do frigorífico do Aurora Medical Center, em Grafton, admitindo agora ter realizado esta acção de forma intencional.



57 pessoas terão ainda recebido vacinas dos cerca de 500 frascos em questão antes de terem sido inutilizados. No entanto, as autoridades adiantaram que as doses não representam um risco para a saúde.



A pena máxima de prisão pode ir até aos dez anos.