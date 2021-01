Farmacêutico detido por suspeitas de estragar mais de 500 doses da vacina contra a Covid-19

Um farmacêutico do Wisconsin, nos EUA, foi preso na passada quinta-feira por suspeitas de ter adulterado mais de 500 doses da vacina da Moderna contra a Covid-19 no Aurora Medical Center, em Grafton.



O homem, de 46 anos, admitiu à polícia ter destruído intencionalmente as doses da vacina depois de ter inicialmente afirmado que se tinha tratado de um "acidente".





57 pessoas terão ainda recebido vacinas dos frascos em questão antes de terem sido inutilizados. No entanto, as autoridades adiantaram já que as doses não representam um risco para a saúde.

A investigação sobre o caso está agora entregue ao FBI, ao regulador de saúde do país e às autoridades locais.

De acordo com o Departamento de Segurança e Serviços Profissionais de Wisconsin, o suspeito tem licença de farmacêutico desde 1997, mas não há registo de investigações anteriores ou ações disciplinares.

O homem aguarda agora julgamento em prisão.